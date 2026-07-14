Mason Greenwood a trouvé un point de chute
Mason a trouvé sa nouvelle maison. Sur le départ de l’Olympique de Marseille après l’expiration de son contrat, Mason Greenwood continuera sa carrière au Fenerbahçe . Pendant que l’Espagne sortait la France, le club turc a officialisé la signature de l’anglais. D’après le tweet partagé par le Fener, Greenwood n’est pas arrivé en avion, mais bien sur un bout de pelouse. De quoi déjà rejoindre le top 10 des présentations ridicules de ce mercato.
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