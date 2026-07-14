 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La statistique offensive qui fait mal à l'équipe de France
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 23:50

La statistique offensive qui fait mal à l'équipe de France

La statistique offensive qui fait mal à l'équipe de France

Ils n’ont pas été méchants face au but, en tous cas. Défaite par l’Espagne le jour du 14 juillet (0-2), l’équipe de France est éliminée en demi-finales de la Coupe du monde. Et hormis une frappe au-dessus de Bradley Barcola en première période, Kylian Mbappé plusieurs fois en seconde (64 e , 66 e , 90+7 e ) et Désiré Doué en fin de match (81 e ), la bande de Didier Deschamps n’a pas été très inspirée offensivement.

Si les Bleus ont tiré dix fois au but, ont cadré trois frappes (c’est une de plus que l’Espagne), mais ils n’ont généré que 0,3 expected goals . C’est tout simplement le plus faible total de l’équipe de France dans un match de Coupe du monde depuis qu’Opta analyse la compétition, en 1966.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le milieu offensif français Michael Olise lors de la demi-finale de Coupe du monde contre l'Espagne.
    Football/Coupe du monde: La France plombée par "trop d'approximations techniques" face à l'Espagne
    information fournie par Reuters 15.07.2026 00:51 

    Brillante depuis le début de la Coupe du monde, l'attaque de ‌l'équipe de France a été réduite au silence par l'Espagne (0-2), mardi à Dallas en demi-finales, incapable de trouver la faille face à la meilleure défense ​du tournoi - la faute à "trop d'approximations ... Lire la suite

  • Didier Deschamps enrage contre l’arbitrage
    Didier Deschamps enrage contre l’arbitrage
    information fournie par So Foot 14.07.2026 23:49 

    Le Mondial des Bleus est fini est c’est dur à avaler. Battus sans discussion par l’Espagne en demi-finale du Mondial, les Tricolores n’ont pas réussi à passer la montagne espagnole. Forcément, ça se ressent dans les réactions d’après match , notamment celle de ... Lire la suite

  • Mason Greenwood a trouvé un point de chute
    Mason Greenwood a trouvé un point de chute
    information fournie par So Foot 14.07.2026 23:48 

    Mason a trouvé sa nouvelle maison. Sur le départ de l’Olympique de Marseille après l’expiration de son contrat, Mason Greenwood continuera sa carrière au Fenerbahçe . Pendant que l’Espagne sortait la France, le club turc a officialisé la signature de l’anglais. ... Lire la suite

  • Quand aura lieu la petite finale des Bleus ?
    Quand aura lieu la petite finale des Bleus ?
    information fournie par So Foot 14.07.2026 23:36 

    Il en restera une. Après leur défaite nationale contre l’Espagne (0-2), les Bleus ont encore un match à jouer lors de cette Coupe du monde . Il s’agit du match le plus nul, celui que personne ne veut jouer, un avant-goût du vide, des vacances, un après deuil. Bref, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank