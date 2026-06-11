Football-L'Argentine détrône la France de la première place du classement avant de défendre son titre de championne du monde

L'Argentine a repris la tête du classement mondial jeudi, juste à temps pour défendre son titre de championne du monde, tandis que la France a perdu deux places et se retrouve désormais troisième. L'Argentine, qui entame sa campagne de Coupe du monde mardi à Kansas City contre l'Algérie, n'avait plus occupé la tête du classement depuis juillet 2025, mais a gagné deux places après ses victoires en matchs de préparation contre l'Islande et le Honduras. Elle devance d'une place l'Espagne, dont le classement est resté inchangé. La France a été détrônée de la première place après avoir perdu contre la Côte d'Ivoire et battu l'Irlande du Nord, chutant à la troisième place devant l'Angleterre et le Portugal. Le Brésil, le Maroc, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne complètent le top 10. Ce classement pourrait avoir une incidence sur la Coupe du monde élargie à 48 équipes de cette année, car il servira de critère de départage final si deux équipes ou plus sont à égalité en termes de points à l'issue de la phase de groupes.

(Reportage Frank Pingue à Toronto; version française Clément Martinot)