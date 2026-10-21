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Football-Kvaratskhelia victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 11:26

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L'ailier du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit subie mardi contre le FC Barcelone (4-2), en Ligue des champions, a annoncé mercredi le PSG.

"Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours", précise le club de la capitale dans un communiqué.

Le Géorgien de 25 ans, nommé parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or 2026, a quitté mardi la pelouse du Parc des Princes juste avant l'heure de jeu, aidé par deux membres du staff, après s'être blessé dans un duel avec Xavi Espart.

Sa blessure est un coup dur pour le PSG, ainsi privé pour de nombreux mois du meilleur joueur de la dernière Ligue des champions, au cours de laquelle il avait marqué dix buts et délivré six passes décisives.

Eux aussi sortis sur blessure mardi, Ousmane Dembélé et Marquinhos souffrent tous deux d'une lésion à la cuisse, respectivement à la jambe gauche et droite.

Ils seront absents "ces prochaines semaines", selon le PSG.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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