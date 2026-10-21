Bayern Munich-Arsenal, un duel de frustrés

Ce sont les deux grands frustrés des deux dernières Ligues des champions glanées par les Parisiens. Ce mercredi soir, 24 heures après la rencontre entre « les deux meilleures équipes d’Europe », Paris et Barcelone, le match entre le Bayern Munich et Arsenal vous fera oublier la soirée spectaculaire d’hier. Entre opposition de styles et sursaut d’orgueil, ces deux cadors du foot européen se retrouvent pour une rencontre au sommet, qui s’annonce encore plus intéressante à regarder.

Il y a des semaines comme ça, où le football nous offre ce qu’il a de plus beau. Le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone mardi soir au Parc des Princes (4-2), puis le Bayern Munich face à Arsenal, 24 petites heures plus tard, à l’Allianz Arena. Si cette rencontre nous semble peut-être moins clinquante, à nous Français, il n’en est rien. C’est avec le couteau entre les dents et un sentiment de revanche que deux des dernières victimes du PSG dans la coupe aux grandes oreilles s’affrontent. Battus la saison dernière au cours de l’épopée du doublé parisien – en demi-finale pour les Munichois et en finale pour les Gunners – ils s’étaient néanmoins déjà croisés dans cette même phase de ligue, cette fois à Londres, et les hommes de Mikel Arteta l’avaient emporté 3-1. Quid de cette saison ? Qu’est-ce qui a changé chez l’un comme chez l’autre ?

Le Bayern, au-delà des absences

Côté bavarois, Vincent Kompany, qui sera suppléé sur le banc par son adjoint Aaron Danks pour cause de maladie, n’a pas changé la formule. Son équipe voudra prendre le jeu à son compte en s’appuyant sur un fort volume de possession, avec une intensité couplée à une agressivité à la perte de balle. Un défi face au bloc de Mikel Arteta, réputé pour sa résistance au pressing. Sur ce point déjà, la rencontre sera intéressante à analyser : comment Arsenal parviendra-t-il à résister aux assauts bavarois et, vice versa, comment le Bayern réussira-t-il à percer le bloc défensif des Canonniers ?…

Leonard Tirel pour SOFOOT.com