Football-Des dirigeants iraniens renoncent au congrès de la FIFA

Des responsables de la fédération iranienne de football ne participeront pas au congrès de la FIFA prévu au Canada, a rapporté mercredi l'agence de presse semi-officielle Tasnim, évoquant un "comportement inapproprié des agents de l'immigration" à l'aéroport de Toronto.

Selon Tasnim, trois dirigeants - le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, son secrétaire général Hedayat Mombeini et son adjoint Hamed Momeni - sont arrivés munis de visas pour assister au congrès prévu jeudi à Vancouver, avant de reprendre le premier vol disponible.

L'agence de presse iranienne ajoute que des responsables de la FIFA ont pris contact avec les Iraniens pour exprimer leurs regrets après l'incident et leur ont fait savoir que le président de la FIFA, Gianni Infantino, organiserait une rencontre avec eux au siège de l'instance.

La participation de l'Iran constitue l'un des dossiers les plus sensibles à l'agenda de la FIFA. Qualifiée pour la Coupe du monde, la sélection iranienne fait face à des préoccupations sécuritaires et de déplacement autour de ses matches aux États-Unis, ce qui a conduit des responsables à Téhéran à demander des garanties et à solliciter des sites alternatifs.

La FIFA a rejeté toute modification du calendrier, soulignant que les équipes sont tenues de disputer leurs rencontres comme prévu.

Le service canadien de l'immigration (IRCC) et le bureau du Premier ministre canadien Mark Carney n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

(Trevor Stynes; version française Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)