L'Atlético et Arsenal se neutralisent sans folie

Comme prévu, cela n'aura pas été la même soirée que la veille en Ligue des champions. Dans l'autre demi-finale aller, l'Atlético de Madrid et Arsenal sont restés collés l'un à l'autre, avec un penalty chacun (1-1). Là aussi, la place en finale se jouera au retour, dans six jours.

Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

Buts : Alvarez (56 e SP) pour les Colchoneros // Gyökeres (44 e SP) pour les Gunners

Ce ne pouvait pas être le même vertige, le même sommet et la même folie que la veille. Le divertissement ultime proposé par le PSG et le Bayern Munich était encore dans les têtes, ce mercredi soir, au moment de se poser devant la deuxième demi-finale de Ligue des champions de la semaine, entre l’Atlético de Madrid et Arsenal. La promesse n’était de toute façon pas la même, à la base. Dans le décor d’un Metropolitano en fusion, entre les décibels et les rouleaux de papiers toilette pour donner un air d’Amérique du Sud, les deux rêveurs d’une première coupe aux grandes oreilles n’ont pas réussi à se départager (1-1), avec un penalty chacun à croquer et la perspective d’un match retour sous tension, pour une place en finale, la semaine prochaine à Londres.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com