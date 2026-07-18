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Borja Iglesias serera la main de Trump par peur d'aller en prison
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 22:00

Borja Iglesias serera la main de Trump par peur d'aller en prison

Borja Iglesias serera la main de Trump par peur d'aller en prison

La politique de la terreur. Connu pour ses engagements politiques, Borja Iglesias s’est exprimé sur l’eventualité d’avoir à serrer la main de Donald Trump avant ou après la finale de la Coupe du monde entre son Espagne et l’Argentine. Ce que le joueur du Betis fera si nécessaire, à contre-coeur. « Je n’ai pas envie d’aller en prison , a-t-il plaisanté dans un entretien pour le magazine Panenka . J’espère le saluer à un moment où nous serons tous très heureux, et que ça passe très vite et que je puisse oublier. »

« Les gens connaissent parfaitement ce que je pense »

Selon Iglesias, le moment ne se prête pas vraiment à s’opposer frontalement au président américain . « Je pense que ce n’est pas le moment de créer la polémique, les gens connaissent parfaitement ce que je pense , a-t-il affirmé. J’adorerais faire beaucoup de choses mais la réalité, c’est que même si les gens pensent que je suis tout-puissant, je n’ai pas autant de pouvoir que ça pour m’attaquer à certaines choses. »

TB pour SOFOOT.com

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