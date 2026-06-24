Football/Coupe du monde-Mendy, le gardien du Sénégal, forfait contre l'Irak

Le gardien de but du Sénégal Edouard Mendy est forfait pour le dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde contre l'Irak, vendredi à Toronto, en raison d'une blessure au genou gauche contractée contre la Norvège (2-3), a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans la nuit de mardi à mercredi.

"Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer la suite de sa participation à la compétition", a précisé la FSF dans un communiqué publié sur son compte X.

Après deux défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), le Sénégal doit gagner contre l'Irak pour espérer terminer parmi les huit meilleurs troisièmes et ainsi participer aux seizièmes de finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)