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Football/Coupe du monde-Mendy, le gardien du Sénégal, forfait contre l'Irak
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 14:16

Le gardien de but du Sénégal Edouard Mendy est forfait pour le dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde contre l'Irak, vendredi à Toronto, en raison d'une blessure au genou gauche contractée contre la Norvège (2-3), a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans la nuit de mardi à mercredi.

"Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer la suite de sa participation à la compétition", a précisé la FSF dans un communiqué publié sur son compte X.

Après deux défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), le Sénégal doit gagner contre l'Irak pour espérer terminer parmi les huit meilleurs troisièmes et ainsi participer aux seizièmes de finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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