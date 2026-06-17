 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-La Norvège s'impose face à l'Irak
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 03:19

La Norvège s'est imposée mardi face à l'Irak (4-1) lors de leur premier match de la Coupe du monde, après 28 d'absence dans le tournoi.

Erling Haaland, l'un des joueurs les plus attendus du mondial, a ouvert le score à la 29e minute, en reprenant un centre de David Moller Wolfe au second poteau.

"Ce n'est pas facile d'être (dans la position d'un) débutant, vous êtes nerveux. Gagner un jour comme celui-ci, qui n'était pas si bon, est fantastique", a dit Erling Haaland aux journalistes.

"Gagner 4-1 un jour moyen, c'est énorme pour nous. C'est fantastique et je suis fier de nous tous."

Le meilleur buteur de la Premier League a ajouté que, lors de ses prochains matches, son équipe devrait jouer encore mieux qu'elle ne l'avait fait mardi.

"Les prochains matches seront bien plus difficiles que celui-ci. Nous devrons encore mieux jouer."

L'Irak, de retour en Coupe du monde après 40 ans d'absence, a égalisé dix minutes plus tard, Aymen Hussein ayant repris de la tête un centre d'Amir Al Ammari.

Leur joie à toutefois été de courte durée, Erling Haaland marquant encore deux fois avant la mi-temps, donnant ainsi l'avantage à la Norvège.

Le dernier but a été inscrit à la 76e minute lorsque Aymen Hussein, sous pression, a marqué contre son camp.

La Norvège et l'Irak évoluent dans le groupe I, tout comme la France et le Sénégal.

La Norvège disputera son prochain match contre le Sénégal, battu plus tôt dans la journée par la France (3-1). L'Irak affrontera quant à lui les Bleus pour son deuxième match de groupe.

(Karolos Grohmann avec Phil O'Connor, Tommy Lund et Mohamed Yossry; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank