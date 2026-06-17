Football/Coupe du monde-La Norvège s'impose face à l'Irak

La Norvège s'est imposée mardi face à l'Irak (4-1) lors de leur premier match de la Coupe du monde, après 28 d'absence dans le tournoi.

Erling Haaland, l'un des joueurs les plus attendus du mondial, a ouvert le score à la 29e minute, en reprenant un centre de David Moller Wolfe au second poteau.

"Ce n'est pas facile d'être (dans la position d'un) débutant, vous êtes nerveux. Gagner un jour comme celui-ci, qui n'était pas si bon, est fantastique", a dit Erling Haaland aux journalistes.

"Gagner 4-1 un jour moyen, c'est énorme pour nous. C'est fantastique et je suis fier de nous tous."

Le meilleur buteur de la Premier League a ajouté que, lors de ses prochains matches, son équipe devrait jouer encore mieux qu'elle ne l'avait fait mardi.

"Les prochains matches seront bien plus difficiles que celui-ci. Nous devrons encore mieux jouer."

L'Irak, de retour en Coupe du monde après 40 ans d'absence, a égalisé dix minutes plus tard, Aymen Hussein ayant repris de la tête un centre d'Amir Al Ammari.

Leur joie à toutefois été de courte durée, Erling Haaland marquant encore deux fois avant la mi-temps, donnant ainsi l'avantage à la Norvège.

Le dernier but a été inscrit à la 76e minute lorsque Aymen Hussein, sous pression, a marqué contre son camp.

La Norvège et l'Irak évoluent dans le groupe I, tout comme la France et le Sénégal.

La Norvège disputera son prochain match contre le Sénégal, battu plus tôt dans la journée par la France (3-1). L'Irak affrontera quant à lui les Bleus pour son deuxième match de groupe.

(Karolos Grohmann avec Phil O'Connor, Tommy Lund et Mohamed Yossry; version française Camille Raynaud)