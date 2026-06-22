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Football/Coupe du monde-L'Iran laisse un mot de remerciement dans les vestiaires de Los Angeles
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:55

L'équipe de football d'Iran a laissé un message dans les vestiaires du SoFi Stadium de Los Angeles pour remercier la ville de son hospitalité pendant ses deux premiers matchs de la la Coupe du monde.

Après le 2-2 face à la Nouvelle-Zélande lundi, l'Iran a tenu la Belgique en échec 0-0 et et le pays a toutes ses chances pour se qualifier pour les seizièmes de finale.

L'équipe iranienne a dû installer son camp de base à Tijuana, au Mexique, et non dans l'Etat de l'Arizona, comme initialement prévu, du fait des tensions engendrées par le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, qui s'est également traduit par une restriction de la liberté de mouvement de la délégation iranienne.

Les autorités américaines ont dit à ce sujet que les modalités de déplacement de l'équipe iranienne continueraient d'être évaluées, notant que les discussions sur l'assouplissement de certaines restrictions se poursuivaient.

"De la Perse antique d'il y a des milliers d'années à l'Iran civilisé d'aujourd"hui, l'esprit de l'Iran reste vivant et inébranlable", lit-on dans la note laissée par la fédération iranienne de football.

"Merci à Los Angeles pour son hospitalité. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons disputé ces matchs avec honneur et nous repartons avec dignité".

La note remercie également les supporters iraniens qui ont donné "leur cœur, leur voix et leur âme" pour l'équipe, se terminant par un appel à la paix, au respect et à l'amitié entre toutes les nations.

L'Iran disputera samedi son dernier match de groupe contre l'Égypte à Seattle.

(Hatem Maher, Version française Benoit Van Overstraeten)

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