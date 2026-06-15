 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-"L'Espagne est le grand favori", assure Deschamps
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 18:08

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a désigné lundi l'Espagne comme l'équipe favorite de la Coupe du monde, deux ans après son titre à l'Euro.

"Si une équipe est favorite, c'est bien l'Espagne", a affirmé Didier Deschamps, lundi, en conférence de presse, à la veille de lancer son Mondial contre le Sénégal. "La France, comme six, sept autres nations, a légitimement l'ambition de pouvoir obtenir ce titre mais il y a une route qui est longue, difficile, comme toujours."

"L'équipe de France a un potentiel de haut niveau, de par les résultats obtenus lors des deux dernières Coupes du monde", a-t-il ajouté. "Je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres. Mais le grand favori, c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus."

Son milieu de terrain N'Golo Kanté n'a pas minimisé, non plus, les ambitions tricolores.

"On ne peut pas cacher qu'on a beaucoup de qualités dans l'équipe, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes", a-t-il dit lundi. "On ne doit pas se voir trop beaux. On est protégé de rien. Rien n'est gagné d'avance."

"Le principal adversaire, c'est nous-mêmes", a ajouté le milieu de terrain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank