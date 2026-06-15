Football/Coupe du monde-"L'Espagne est le grand favori", assure Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a désigné lundi l'Espagne comme l'équipe favorite de la Coupe du monde, deux ans après son titre à l'Euro.

"Si une équipe est favorite, c'est bien l'Espagne", a affirmé Didier Deschamps, lundi, en conférence de presse, à la veille de lancer son Mondial contre le Sénégal. "La France, comme six, sept autres nations, a légitimement l'ambition de pouvoir obtenir ce titre mais il y a une route qui est longue, difficile, comme toujours."

"L'équipe de France a un potentiel de haut niveau, de par les résultats obtenus lors des deux dernières Coupes du monde", a-t-il ajouté. "Je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres. Mais le grand favori, c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus."

Son milieu de terrain N'Golo Kanté n'a pas minimisé, non plus, les ambitions tricolores.

"On ne peut pas cacher qu'on a beaucoup de qualités dans l'équipe, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes", a-t-il dit lundi. "On ne doit pas se voir trop beaux. On est protégé de rien. Rien n'est gagné d'avance."

"Le principal adversaire, c'est nous-mêmes", a ajouté le milieu de terrain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)