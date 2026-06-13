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Football/Coupe du monde-Koné minimise la pression sur Kylian Mbappé et le voit briller à nouveau
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 22:32

par Pearl Josephine Nazare

Le milieu de terrain français Manu Koné a balayé les rumeurs faisant état d’une pression pesant sur le capitaine Kylian Mbappé alors que l’équipe s’apprête à débuter sa campagne en Coupe du monde contre le Sénégal mardi, estimant que l’attaquant a fait ses preuves sur la plus grande scène.

Kylian Mbappé, 27 ans, est devenu le premier joueur depuis 1966 à réaliser un triplé en finale de Coupe du monde lors du tournoi de 2022 au Qatar, même si la victoire de l'Argentine aux tirs au but a relégué la France à une place de finaliste.

Il a été très prolifique la saison dernière, inscrivant 42 buts et délivrant sept passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, mais il n'a remporté aucun titre majeur.

"Plus de pression ? Je ne pense pas", a déclaré Manu Koné aux journalistes samedi.

"C'est un très grand joueur qui a toujours su se montrer à la hauteur, que ce soit en équipe nationale ou en club. Nous savons qu'il a toujours répondu présent en Coupe du monde. Il veut la remporter. C'est notre capitaine, et il va faire de grandes choses. Cela ne fait aucun doute."

La France dispose d’un formidable effectif offensif, avec Mbappé épaulé notamment par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

Le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery a souligné la richesse des talents au sein de l'équipe.

"Ousmane Dembélé a la liberté de faire à peu près tout ce qu’il veut : déborder, se projeter vers l’avant, etc. C’est un joueur aux qualités exceptionnelles. Il sait tout faire : passer, dribbler, marquer", a déclaré le joueur de 20 ans.

"Quand on a des joueurs comme Ousmane Dembélé, comme Michael Olise, comme Kylian Mbappé, Marcus Thuram… ils ont tout simplement des qualités exceptionnelles. Nous devons en tirer le meilleur et veiller à ce que tout fonctionne bien ensemble pour former la meilleure équipe possible."

Warren Zaïre-Emery a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en 54 apparitions avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, alors que la concurrence pour une place reste intense au sein d’un effectif regorgeant de talents tant en club qu’en sélection.

"Quand on ne joue pas beaucoup et que la confiance est en berne, c’est toujours difficile", a ajouté Warren Zaïre-Emery.

"Quand il y a une Coupe du monde à la fin de la saison, c’est un objectif pour tous les joueurs français. Si je n’y crois pas, personne d’autre n’y croira à ma place."

"Quand je n’ai pas été appelé lors du premier stage, j’en ai profité pour me vider la tête. Je pense que ça a bien marché, et aujourd’hui, je suis là."

La France, qui a remporté le titre en 1998 et 2018, évolue dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège.

(Rédigé par Pearl Josephine Nazare à Vancouver ; version française Jérôme Terroy)

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