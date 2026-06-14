Football/Coupe du monde-Bouaddi, jeune prodige, impressionne pour ses débuts au Mondial

Pour un adolescent disputant son premier match international officiel, Ayyoub Bouaddi semblait parfaitement à l'aise alors que le Maroc a plus que tenu tête au Brésil lors de son premier match de Coupe du monde samedi.

Le jeune homme de 18 ans a affiché une assurance impressionnante en parcourant sans relâche le terrain, toujours à la recherche d'une occasion de s'illustrer, grâce à une performance remarquable au milieu de terrain qui a permis aux Nord-Africains de tenir en échec les quintuples champions du monde (1-1) lors de leur rencontre au sommet du groupe C.

À plusieurs reprises, il a fait parler sa puissance en se projetant vers l'avant, le ballon collé aux pieds, tandis que les défenseurs peinaient à le stopper. Les statistiques d'après-match indiquaient qu'il avait touché plus de ballons (86) que n'importe quel autre de ses coéquipiers, avec une précision de passe supérieure à 90 %.

Il est depuis quelque temps déjà une étoile montante à Lille en Ligue 1 et il n’est pas étonnant que les Marocains aient tout mis en œuvre pour convaincre ce prodige né en France de porter le maillot du Maroc.

La FIFA n’a approuvé ce changement que le 15 mai et le match de samedi n’était que la quatrième sélection d’Ayyoub Bouaddi, les trois premières pour le Maroc ayant eu lieu lors de matches de préparation à la Coupe du monde au cours des trois dernières semaines.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a fait un choix audacieux en l'intégrant dans une équipe déjà bien établie et en le titularisant contre le Brésil. Il n'a pas pu cacher sa joie après le match : "Nous connaissions sa qualité et c'est pourquoi nous avons tenu de nombreuses réunions pour le convaincre de jouer pour le Maroc", a-t-il déclaré aux journalistes.

Ayyoub Bouaddi a longtemps fait durer le suspense, portant encore le brassard de capitaine des Espoirs français en mars avant de trancher en faveur du Maroc.

Il avait déjà tapé dans l'œil des observateurs le soir même de ses 17 ans, en signant d'emblée 90 minutes sur la scène européenne lors de la victoire de Lille contre le Real Madrid (1-0) en Ligue des champions, le 2 octobre 2024.

Il a été porté en triomphe par ses coéquipiers au coup de sifflet final, et l’entraîneur de l’époque, Bruno Génésio, avait prédit : "C’est un garçon très intelligent. Il a le talent pour jouer à ce niveau. Il doit faire ses preuves, mais je ne pense pas qu’il y ait trop de raisons de s’inquiéter à son sujet."

En dehors du terrain, Ayyoub Bouaddi s’est déjà révélé un élève hors pair, obtenant à 16 ans les félicitations du jury à son baccalauréat scientifique, avec un an d’avance.

Un an plus tôt, il s’était rendu à l’Élysée et, devant la première dame de France Brigitte Macron, avait remporté le premier prix du concours d’art oratoire du centre de formation, en prononçant un discours sur le thème "Le résultat est-il supérieur à la méthode ?".

Ayyoub Bouaddi n’a pas parlé aux journalistes après le match de samedi, laissant cette fois ses pieds parler à sa place.

(Rédigé par Mark Gleeson ; version française Jérôme Terroy )