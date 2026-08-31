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Football-Bradley Barcola a signé au Liverpool FC
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 15:59
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Le Liverpool FC a annoncé lundi la signature de l'international français Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain.

Le club anglais n'a pas communiqué sur le prix de la transaction mais des informations de presse font état d'un montant de 140 millions d'euros bonus compris, ce qui représenterait la plus grosse vente du club de la capitale.

Selon les médias britanniques, Bradley Barcola a signé un contrat de cinq ans pour une valeur totale de 162 millions d'euros.

"Cela a pris un long moment, mais je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c'est être sur le terrain et en mesure de jouer", a déclaré le nouveau Red sur le site du club.

"J'espère accomplir de grandes choses. Tout d'abord, gagner la Premier League. C'est l'un des plus grands rêves de ma vie."

Formé à l'Olympique lyonnais, le joueur de 23 ans arrive en Angleterre après un passage réussi au PSG où il a gagné trois fois le titre de champions de France et surtout réussi le doublé en Ligue des Champions.

En 152 apparitions sous le maillot parisien, Bradley Barcola a marqué 39 buts et réalisé 37 passes décisives.

Bradley Barcola rejoint deux autres Français à Liverpool, le défenseur Jérémy Jacquet et l'attaquant Hugo Ekitiké, qui se remet d'une rupture du tendon d'Achille.

(Reportage par Zhifan Liu)

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