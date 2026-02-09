Football-Beye mis à l'écart de son poste d'entraîneur du Stade rennais

Le Stade rennais a annoncé lundi engager "une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Habib Beye" à la suite d'une série de mauvais résultats du club breton, qui pointe à la sixième place de Ligue 1.

"Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre", a précisé le club dans un communiqué succinct.

Le technicien de 48 ans paie une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont la dernière sur la pelouse de Lens samedi (3-1). Sa position avait déjà été nettement fragilisée à l'automne après une série de six rencontres sans victoire.

Rennes était parvenu à se replacer en championnat grâce à six victoires en sept matches entre début novembre et début janvier. Depuis retombé dans ses travers, le Stade rennais est 6e de Ligue 1 après 21 journées et avec 31 points, à 11 unités de la troisième place occupée par l'Olympique lyonnais.

Habib Beye était arrivé sur les bords de la Vilaine en février 2025 pour sa première expérience sur un banc de Ligue 1. L'ancien consultant de Canal+ avait réussi à inverser un peu la tendance, remontant Rennes de la 16e place à sa nomination, après 19 journées, à la 12e place en fin de saison.

(Rédigé par Vincent Daheron)