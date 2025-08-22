 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Foot2Rue de retour à la télé !
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 20:43

Foot2Rue de retour à la télé !

Foot2Rue de retour à la télé !

Voilà la meilleure nouvelle du jour !

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : vingt ans après sa diffusion initale, la série animée Foot2Rue fait son retour sur les antennes de France Télévisions. L’information est tombée ce vendredi, dans un communiqué citant le producteur Giorgio Welter, qui assure qu’ « i l y aura plein de surprises pour les fans de la première heure, et bien sûr, des matches toujours aussi endiablés dans les rues de Port-Marie » . Les aventures de Tag, Gabriel, Eloise, Tek et No seront à retrouver sur Okoo, la plateforme de France Télévisions visant un jeune public, ainsi que sur France 4 les mercredis et samedis après-midi sur France 4, et ce dès la semaine prochaine. Le générique sera interprété par le rappeur Akhenaton, qui s’en était déjà occupé à l’époque.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique
    Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique
    information fournie par So Foot 22.08.2025 20:16 

    Un Serin à Seraing, quoi de plus logique finalement ? Déjà affiliés depuis un peu plus d’une décennie, le FC Metz et le RFC Seraing voient leurs liens se renforcer encore davantage : depuis ce vendredi, ils partagent désormais le même président, Bernard Serin , ... Lire la suite

  • Tensions entre Nuno Espirito Santo et Evángelos Marinákis à Nottingham Forest
    Tensions entre Nuno Espirito Santo et Evángelos Marinákis à Nottingham Forest
    information fournie par So Foot 22.08.2025 18:07 

    Tic-tac. Avec une qualification en Europe, une première depuis 1995 et une saison particulièrement réussie, Nottingham Forest aurait dû repartir sur des bases saines pour ce nouvel exercice. C’était sans compter sur le pirate en chef, Evángelos Marinákis, plus ... Lire la suite

  • Quel est l’origine du chant « Tous ensemble, on chantera » des supporters du PSG ?
    Quel est l’origine du chant « Tous ensemble, on chantera » des supporters du PSG ?
    information fournie par So Foot 22.08.2025 17:15 

    Après tant d’années… Il résonne en boucle dans la tête de tous les supporters parisiens depuis la victoire en finale de Ligue des champions : le chant du Paris Saint-Germain « Tous ensemble, on chantera » est sans doute entré dans l’histoire du club de la capitale ... Lire la suite

  • Chelsea parvient encore à vendre un indésirable
    Chelsea parvient encore à vendre un indésirable
    information fournie par So Foot 22.08.2025 16:30 

    Rennes et Chelsea, même combat. Vous voulez vous débarrasser d’un objet dont vous ne souhaitez plus ? Demandez Chelsea au 0987 376 837 et il règlera tous vos problèmes ! Chelsea n’a acheté pour rien lors des saisons précédentes, mais il faut bien admettre que le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank