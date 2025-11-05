Foot: Mbappé et le PSG ont rendez-vous aux prud'hommes le 17 novembre

Kylian Mbappé à Madrid le 31 octobre 2025 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Nouvelle étape dans le litige entre Kylian Mbappé et le PSG: la star du Real Madrid et son ancien club sont convoqués le 17 novembre pour une audience aux prud'hommes de Paris, qui tenteront de démêler l'imbroglio des conditions de son départ et de son contrat.

Depuis plus d'un an, Mbappé, parti libre au Real Madrid à l'été 2024, est en litige avec le club parisien, réclamant notamment le versement de 55 millions d'euros.

Devant les prud'hommes, le joueur madrilène "demande la requalification de son CDD en CDI", a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

L'audience aura lieu le lundi 17 novembre, à 13H00, devant la section activités diverses du tribunal.

Contactés par l'AFP, le club de la capitale et l'entourage du capitaine de l'équipe de France n'ont pas réagi dans l'immédiat.

"Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur", avait dénoncé en avril lors d'une conférence de presse l'avocate du joueur, Me Delphine Verheyden, ajoutant: "Kylian Mbappé assume de faire respecter ses droits, pour lui mais aussi pour tous les autres joueurs" lésés par leurs clubs.

Ce dossier sera directement jugé, sans passer par une procédure de conciliation, compte tenu des griefs en jeu, a détaillé la source. Reste que la décision devrait survenir dans plusieurs mois, compte tenu des délais en vigueur aux prud'hommes.

- "Fantasque" -

Cette audience aura lieu quatre mois après le retrait en juillet de la plainte pénale pour harcèlement moral déposé par Mbappé en mai contre le PSG. En dépit de ce retrait, l'instruction qui avait été ouverte était toujours en cours cet été.

Par cette plainte, Kylian Mbappé voulait dénoncer notamment son placement à l'été 2023 dans le loft du PSG. Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste à mettre des joueurs à l'écart de l'effectif et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris.

Par ailleurs, le joueur réclame 55 millions d'euros de primes et salaires impayés car aucun accord pour y renoncer n'a existé entre lui et le club, selon son entourage.

Un "récit fantasque", affirme le PSG, qui pointe des réunions au coeur de l'été 2023 en vue de réintégrer le joueur, mis à l'écart lors du début de saison, dans l'équipe.

Dans ce dossier, le joueur avait obtenu en avril dernier la saisie conservatoire de cette somme sur les comptes du PSG, mais cette décision a ensuite été annulée le 26 mai par la justice.

Les deux camps ont longtemps ferraillé devant les instances sportives, LFP et FFF, qui se sont dites inaptes à faire exécuter leurs décisions favorables au joueur, du fait d'une audience d'orientation demandée par le club devant le tribunal judiciaire de Paris.

Celle-ci devait se tenir en mai mais elle a été repoussée, sans nouvelle date connue.

Ce litige empoisonne depuis longtemps les relations du joueur avec son ancien club. Mbappé avait ainsi été mis à l'écart au début de la saison 2023-24 par le PSG, qui a finalement dû se résoudre à laisser gratuitement partir sa star à Madrid l'été suivant.

Sportivement, la star française traverse actuellement une période faste en Espagne. Devenu l'homme fort du club merengue, Mbappé semble avoir tourné la page du PSG depuis plusieurs mois, rendant souvent hommage à son ancien club.