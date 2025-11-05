Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ US Ohain vs Leval FC
Il y a si peu de choses plus dangereuses qu’un corner lorsqu’il y a du vent. Et ça, ce joueur de l’Ohain l’a bien compris apparemment. Sur ce coup pied de coin frappé côté gauche, ce joueur opte pour un corner frappé très rentrant, tellement, qu’il finit au fond des filet de Leval FC. Ce ne sont pas les corners d’Arsenal mais c’est tout aussi efficace, reflet que l’audace paie toujours !…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer