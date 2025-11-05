Mauvaises nouvelles pour Ousmane Dembélé et Nuno Mendes
Docteur Luchamour.
Après Achraf Hakimi et sa cheville qui fait la tête , Ousmane Dembélé et Nuno Mendes devraient l’accompagner dans la salle de soins du Campus ces prochaines semaines. Le premier, victime d’une lésion au mollet gauche, a encore vu son corps lui rappeler ses limites dans une année intense.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
