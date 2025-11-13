 Aller au contenu principal
Le magnifique hommage du chanteur d’Eagles of Death Metal aux victimes du 13 novembre
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 23:13

La journée de ce jeudi marquait les dix ans des terribles attentats qui ont frappé Paris, le 13 novembre 2015. Parmi les nombreux hommages rendus aux 132 victimes, celui de Jesse Hughes a marqué les esprits. Le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan le soir du drame, a interprété un hymne bien connu des amoureux de football : « You’ll Never Walk Alone » , accompagné du Chœur du 13, composé de survivants et de familles de victimes.

Jesse Hughes du groupe Eagles of Death Metal chante "You’ll never walk alone" avec le Choeur du 13, composé de survivants et de familles de victimes.#13novembre pic.twitter.com/BUnc2nxRHu…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2025 So Foot

L'offre BoursoBank