L'Angleterre poursuit son sans faute, l'Albanie en barrages

Reçus sept sur sept.

Sept matchs, autant de victoires et pas le moindre but encaissé : c’est peu dire que ces qualifications sont une promenade de santé pour l’Angleterre de Thomas Tuchel . Face à la Serbie à Wembley, les Three Lions n’ont guère forcé, rapidement devant grâce à une belle volée de Bukayo Saka, après une coup de billard dans la surface adverse. Un but qui a bien failli être le seul de la soirée, jusqu’à ce contre magnifiquement conclu d’un enroulé dans la lucarne opposée par Eberechi Eze dans les derniers instants. Seule nation européenne déjà qualifiée, l’Angleterre continue d’impressionner.…

TB pour SOFOOT.com