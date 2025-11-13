Mbappé après son 400e but : « Il en faut 400 de plus, minimum ! »

Kylian Mbappé peut être heureux : il a réduit l’écart avec Cristiano Ronaldo ce jeudi soir.

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine, Kylian Mbappé a atteint la barre des 400 buts depuis l’entame de sa carrière professionnelle . Un total impressionnant, sauf pour le principal intéressé, qui lorgne vers les chiffres hallucinants d’un certain attaquant portugais. « 400 buts, cela n’impressionne pas les gens , a-t-il souri au micro de TF1. Si tu veux rester dans l’Histoire et dans ce cercle qui choque les gens, il va falloir en mettre 400 de plus, minimum ! J’ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis content, c’est un passage symbolique. Atteindre les 1000 buts ? C’est irréel. Mais je vais tenter l’irréel. » L’attaquant tricolore peut au moins se targuer d’être en avance sur les temps de passage de CR7, qui avait atteint cette marque à 28 ans et 335 jours (contre 26 ans et 328 jours pour le Bondynois). Reste à savoir s’il aura la même longévité.…

TB pour SOFOOT.com