Deux joueurs français exemptés du voyage en Azerbaïdjan

Un match pour du beurre et pour se reposer.

C’est tout le luxe de se qualifier à une journée de la fin de la campagne : Didier Deschamps et les Bleus vont pouvoir gérer les bobos et les temps de jeu en Azerbaïdjan, dimanche. Après la victoire contre l’Ukraine (4-0) et le ticket pour la Coupe du monde 2026 en poche, c’est une équipe de France très remaniée qui devrait se présenter sur le terrain ce week-end. …

CG, au Parc des Princes pour SOFOOT.com