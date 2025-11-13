 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux joueurs français exemptés du voyage en Azerbaïdjan
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 23:43

Deux joueurs français exemptés du voyage en Azerbaïdjan

Deux joueurs français exemptés du voyage en Azerbaïdjan

Un match pour du beurre et pour se reposer.

C’est tout le luxe de se qualifier à une journée de la fin de la campagne : Didier Deschamps et les Bleus vont pouvoir gérer les bobos et les temps de jeu en Azerbaïdjan, dimanche. Après la victoire contre l’Ukraine (4-0) et le ticket pour la Coupe du monde 2026 en poche, c’est une équipe de France très remaniée qui devrait se présenter sur le terrain ce week-end.

CG, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank