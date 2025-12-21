L'après-midi caliente de Lampard à Southampton
Frank du collier.
Solide leader de Championship avec six points d’avance , Coventry City peut rêver d’une montée en Premier League. Le leader n’est pas tout à fait serein pour autant puisqu’il n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs. Samedi, il a partagé les points avec Southampton au St Mary’s Stadium (1-1). Suffisant pour que Frank Lampard chambre les supporters locaux à la fin du match. Un juste retour des choses puisque le public s’était amusé à chanter qu’il était une version « merdique » de Steven Gerrard pendant la rencontre.…
