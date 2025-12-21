Wilfried Nancy arrache sa première victoire
Nancy fait de la résistance !
Défait lors de ses quatre premiers matchs sur le banc du Celtic, Wilfried Nancy a mis fin à cette série noire en battant Aberdeen ce dimanche (3-1). Les Bhoys in Green ont dû s’employer, malgré 45 minutes en supériorité numérique . Ils ont en effet dû attendre la 88 e minute pour prendre l’avantage , par Kieran Tierney, avant que James Forrest fasse le break dans le temps additionnel.…
QB pour SOFOOT.com
