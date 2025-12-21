Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Liga : Vainqueur sur la pelouse de Villarreal, le Barça garde son rythme effréné
information fournie par So Foot•21/12/2025 à 18:15
Liga : Vainqueur sur la pelouse de Villarreal, le Barça garde son rythme effréné
Nancy fait de la résistance ! Défait lors de ses quatre premiers matchs sur le banc du Celtic, Wilfried Nancy a mis fin à cette série noire en battant Aberdeen ce dimanche (3-1). Les Bhoys in Green ont dû s’employer, malgré 45 minutes en supériorité numérique . ...
Lire la suite
Frank du collier. Solide leader de Championship avec six points d’avance , Coventry City peut rêver d’une montée en Premier League. Le leader n’est pas tout à fait serein pour autant puisqu’il n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs. Samedi, il a partagé ...
Lire la suite
Le Maroc lance dimanche face aux Comores (20h00) la 35e Coupe d'Afrique des nations, qu'il organise jusqu'au 18 janvier avec une double obligation: remporter un titre qui lui échappe depuis 50 ans et offrir une organisation parfaite avant d'accueillir le Mondial-2030 ...
Lire la suite
Béthune veut ses thunes. Le club de R1 est sorti de la Coupe de France la tête haute samedi après avoir mené au score contre le quatrième du National, Sochaux (2-4). Les Nordistes ont cependant tiré la tronche en voyant que les Lionceaux étaient repartis avec leur ...
Lire la suite
