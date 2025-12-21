Un joueur exclu au bout de 17 secondes

Dura lex, sed lex.

Montreuil (R1) et Chauvigny (N3) s’affrontent en ce moment même pour une place en seizièmes de finale de la Coupe de France . Un match déjà historique puisque l’arbitre a sorti le carton rouge de sa poche alors que le chronomètre affichait… 17 secondes de jeu . Le compte StatsduFoot est formel : il s’agit de l’expulsion la plus rapide de la compétition au XXI e siècle (en considérant les matchs à partir des 32es de finale).…

QB pour SOFOOT.com