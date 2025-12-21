 Aller au contenu principal
Un joueur exclu au bout de 17 secondes
information fournie par So Foot 21/12/2025 à 19:00

Dura lex, sed lex.

Montreuil (R1) et Chauvigny (N3) s’affrontent en ce moment même pour une place en seizièmes de finale de la Coupe de France . Un match déjà historique puisque l’arbitre a sorti le carton rouge de sa poche alors que le chronomètre affichait… 17 secondes de jeu . Le compte StatsduFoot est formel : il s’agit de l’expulsion la plus rapide de la compétition au XXI e siècle (en considérant les matchs à partir des 32es de finale).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
