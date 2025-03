Foot et homophobie : un coup de Crampons dans la fourmilière

Mardi soir, à Suresnes, se tenait la dernière représentation de la saison de la pièce Les Crampons . Avec cette œuvre, la compagnie Diptyque théâtre veut mettre en lumière les dérives homophobes dans le monde du football tout en racontant le destin funeste de Justin Fashanu, premier joueur à avoir fait son coming out.

« Où es-tu ? » Les premiers mots sont lancés dans le vide. Ils permettent de rapidement faire comprendre que le personnage principal ne sera jamais vu pendant le récit. Dans Cuisine et dépendances , l’invisibilisation du héros permet aux autres protagonistes d’entrer dans la lumière, tandis que dans En attendant Godot , elle le sublime et fait ressentir toute l’importance de sa présence. Mona El Yafi, dramaturge de la pièce Les Crampons , s’est plutôt inspirée du second : « L’invisibilisation rend physique ce que lui vit, ce que lui ressent. Le pari était de le faire exister par le regard violent, toujours ambigu, pour le faire éprouver physiquement. Quand on est discriminé, on est néantisé. S’il n’y a pas une mutation du regard, on continue à ne pas être vu. » Le point de vue sert de fil directeur à ces 90 minutes éreintantes, mettant en perspective la révélation de l’homosexualité de Makaio Xiong, malgré lui, dans un club en passe de monter en Ligue 1, avec l’histoire vraie de Justin Fashanu, premier footballeur à avoir fait son coming out, huit ans avant de se suicider à la suite d’un long harcèlement de la part de ses coéquipiers, de la presse, du public et même de sa famille.

Le Mariage pour tous, MeToo, Black Lives Matter, ont mis en perspective le conservatisme qui perdure dans le monde du football et les avancées sociétales qui tendent vers plus de tolérance.…

