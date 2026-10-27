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Fonseca pense que l’OL a mieux joué que le Barça et Manchester City
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 10:26

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Fonseca pense que l’OL a mieux joué que le Barça et Manchester City

Fonseca pense que l’OL a mieux joué que le Barça et Manchester City

Beau joueur, vraiment ? En clôture de la huitième journée de Ligue 1, l’OL avait décidé de fermer sa baraque à double tour pour poser le plus de problèmes possibles au PSG. Mission réussie à moitié car les hommes de Paulo Fonseca ont longtemps tenu la dragée haute au double champion d’Europe en titre, mais a fini par craquer (2-0), comme tout le monde.

« Tout était parfait »

En conférence de presse, le coach portugais n’a pourtant pas renié son plan de jeu, loin de là : « Vous parlez de Barcelone et City, et on a posé plus de difficultés défensivement au PSG que ces deux équipes , mais nous n’avons pas leurs qualités. Jusqu’au but, presque tout était parfait, mais on a passé beaucoup de temps sans le ballon. »

EL pour SOFOOT.com

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