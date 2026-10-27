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« Yes, he Kan » : l'Angleterre en transe après le sacre de Harry Kane
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 11:43

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« Yes, he Kan » : l'Angleterre en transe après le sacre de Harry Kane

« Yes, he Kan » : l'Angleterre en transe après le sacre de Harry Kane

Le sacre de Harry Kane devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal en a peut-être surpris plus d’un mais, en Angleterre, ce n’est pas une anomalie. Outre-Manche, on retient deux éléments du couronnement de l’attaquant du Bayern. Premièrement, The Sun revient sur la « saison exceptionnelle » de Kane durant laquelle il aura inscrit « à lui seul 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du géant allemand » . Une saison « sensationnelle » pour le Mirror , quand la BBC parle d’une « performance individuelle […] qui n’a pas eu son pareil la saison dernière » .

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