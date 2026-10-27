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La presse espagnole épingle l'attitude de Mbappé et Yamal à la cérémonie du Ballon d'or
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 11:56

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La presse espagnole épingle l'attitude de Mbappé et Yamal à la cérémonie du Ballon d'or

La presse espagnole épingle l'attitude de Mbappé et Yamal à la cérémonie du Ballon d'or

Il faut savoir perdre, la tête haute. Au lendemain du sacre de Harry Kane à la cérémonie du Ballon d’or, les deux grands perdants de la soirée sont évidemment Kylian Mbappé et Lamine Yamal . Deux représentants de la Liga qui ont forcément retenu l’attention des médias espagnols.

Pour Marca , il faut savoir perdre dignement, et la réaction des deux joueurs est discutable : « Le pire, c’est la réaction des deux lorsqu’on a annoncé le nom du vainqueur du Ballon d’or. Ils ne se sont ni levés ni ont félicité qui que ce soit, et sont restés impassibles jusqu’à ce qu’ils quittent la salle. » Chez Sport, à l’inverse, on souligne l’attitude de Yamal tout au long de la soirée : « Lamine dégage une impression de maturité grandissante. Il semble à l’aise, sûr de lui et parfaitement à l’aise dans un environnement qui, pour de nombreux footballeurs de son âge, pourrait encore être intimidant. Il sait que tous les regards sont braqués sur lui, mais cela ne semble pas le déranger. »

LT pour SOFOOT.com

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