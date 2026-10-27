Cristiano Ronaldo pré-sélectionné par Jorge Jesus pour la prochaine trêve

C’est pas le tout, mais y a un Ballon d’or 2027 à aller conquérir… Absent de la fameuse liste des 30 joueurs candidats cette année à la récompense individuelle suprême, Cristiano Ronaldo parvient quand même à faire parler de lui . L’ancien attaquant du Real Madrid a été pré-convoqué par Jorge Jesus en vue du prochain rassemblement de la Seleção selon les informations de l’AFP récoltées auprès de la Fédération portugaise de football. Un potentiel retour de la star lusitanienne semblait pourtant à écarter après son départ fracassant du dernier rassemblement et son conflit ouvert avec Jorge Jesus.

Pas de retraite en vue ?

L’insignifiante amende (255 euros, comparable à quelques pièces au fond de la poche pour CR7) dont a écopé le joueur et sa suspension d’un mois n’auront pas suffi à pousser le joueur de 41 ans à prendre sa retraite internationale. CR7 saura le 6 novembre prochain si Jorge Jesus compte lui offrir une dernière danse sous la tunique portugaise ou si le mélodrame danois aura définitivement entériné la perspective de le revoir une dernière fois avec la Seleção . Le Portugal est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations après leurs trois derniers succès décrochés… sans lui. …

MB pour SOFOOT.com