Marcus Thuram conteste « totalement » les accusations de l’influenceuse « Mel Popss »

Marcus Thuram n’a pas seulement fait parler de lui pour son but marqué dans le match renversant de l’Inter contre la Fiorentina ce week-end. Après les accusations de violences conjugales et de séquestration de l’actrice américaine de films pour adultes Charlotte Lavish l’année dernière, malgré une affaire classée sans suite par le parquet de Düsseldorf en décembre 2022, l’influenceuse Mel Popss a également mis en cause l’attaquant français.

Dans une vidéo sur Youtube, elle cite le nom de Marcus Thuram en racontant une histoire qu’elle décrit comme « un peu glauque, un peu bizarre » quand le joueur l’avait invité à son anniversaire en Allemagne, la faisant venir en avion en lui prenant son billet. « J’y vais et là je vois qu’il n’y a personne, détaille-t-elle. Il me dit : ‘J’ai menti sinon je savais que tu n’allais jamais venir.’ Ça me met un peu mal à l’aise, je n’ai pas envie de rester là, c’est bizarre. »…

CG pour SOFOOT.com