Fonseca : «je fais tourner à tous les matchs »

Trois matchs, trois victoires, trois clean sheets . Un argument de campagne pour Jean-Michel Aulas ?

En battant Bâle (2-0), Lyon a optimisé ses chances de qualification pour la suite de la Ligue Europa. « Je fais tourner à tous les matches, regardez bien. C’est difficile de faire plus, voire impossible quand on joue tous les trois jours. Il y a à chaque fois une équipe différente », a-t-il commenté auprès de L’Équipe. Dans l’effectif de l’OL, seul le capitaine Corentin Tolisso a joué tous les matchs, à l’exception de la victoire à Utrecht, où il était suspendu. « Nous n’avons pas un effectif large, avec beaucoup de joueurs, Coco joue tous les matches, c’est normal. » …

UL pour SOFOOT.com