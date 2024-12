Fonseca à Milan : mariage raté, divorce rapide

Remercié par le Milan après son match nul face à la Roma (1-1), Paulo Fonseca n’aura tenu que six petits mois sur le banc lombard. Rapidement en conflit avec son vestiaire et pas férocement soutenu par sa direction, le Portugais ne s’est jamais adapté au club rossonero .

En étant une des capitales mondiales de la mode, Milan a tendance à beaucoup plus vite renouveler sa garde-robe que Lille. À peine six mois après avoir fait son retour en Italie et atterri sur le banc des Rossoneri , Paulo Fonseca a déjà été prié de quitter les podiums lombards, condamné par un dernier match nul ce dimanche face à la Roma (1-1), son ancien club. Pour ajouter un peu folklore à sa sortie, le technicien portugais, expulsé juste avant la pause, a même officialisé la nouvelle de son licenciement alors qu’il quittait San Siro en voiture, prenant de court la communication de son ex-employeur. Une ultime incompréhension entre les dirigeants et leur entraîneur, finalement à l’image de la relation qu’ils ont entretenue durant le décevant mandat de l’ancien mec le plus classe de tout Lille.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com