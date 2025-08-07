Florilège de la dernière interview de M'Baye Niang
En avant les histoires.
Entre deux livraisons de Patek Philippe, M’Baye Niang s’est confié au micro de Carré sur les moments les plus marquants de sa carrière. L’occasion pour le Sénégalais aux quatorze clubs de raconter ses histoires de tonton, toutes les plus improbables les unes que les autres.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer