Florian Wirtz débarque à Liverpool

Faites semblant d’être surpris.

Annoncé du côté des Reds depuis plusieurs jours, Liverpool a officialisé ce vendredi soir l’arrivée de Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen. Avec un transfert estimé par les médias anglais et allemands entre 135 et 150 millions d’euros bonus compris , l’international allemand devient ainsi le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé et débarque avec l’étiquette de recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League .…

LB pour SOFOOT.com