Bientôt un ancien international à Bordeaux ?

40 ans et encore quelques dents. Neuf ans après la fin de sa carrière professionelle, Benoît Trémoulinas est-il sur le point de retrouver les terrains ? Formé aux Girondins de Bordeaux, l’ancien latéral gauche de l’équipe de France a annoncé ce mardi sur La chaîne L’Equipe (pour laquelle il est consultant) son envie d’aider le club au scapulaire, rétrogradé jusqu’en Régional 1 pour la saison à venir . « Vous savez tous que mon club de cœur, c’est les Girondins de Bordeaux. Je suis arrivé là-bas en 1994, puis un contrat pro et ensuite une belle carrière. J’y ai passé une bonne partie de ma vie » , a-t-il rappelé, citant les différents titres remportés et les beaux moments passés en Gironde.

Avant de poursuivre : « On sait tous où en est le club et j’ai envie de l’aider. » Pour cela, celui qui aura 41 ans en décembre révèle s’être infligé cinq semaines de préparation physique et table sur deux ou trois supplémentaires avant de pouvoir retrouver le chemin de l’entraînement. « C’est là où j’ai envie d’être , assure-t-il. C’est avec beaucoup d’humilité que mon objectif est de rejouer avec les Girondins de Bordeaux. » …

TB pour SOFOOT.com