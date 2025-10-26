Florian Thauvin ne voulait pas tirer le penalty contre l'OM

L’émotion a pris le dessus.

Il n’y a qu’à voir l’émotion de Florian Thauvin à la fin du match entre Lens et Marseille (2-1) pour comprendre que cette rencontre n’a pas été évidente pour le champion du monde 2018 qui a passé 8 saisons à l’OM. Une difficulté qu’il a confirmé au micro de Téléfoot après la rencontre : « C’était vraiment dur de débuter ce match. Marseille c’est mon club de cœur, j’y ai passé la moitié de ma carrière. En jouant face à eux, je n’avais pas le cul entre deux chaises, mais pas loin. Il fallait que je représente le Racing Club de Lens, un club auquel je suis en train d’énormément m’attacher, un club qui ressemble beaucoup à l’OM. Mais au niveau psychologique, ce n’était pas facile pour moi. » …

