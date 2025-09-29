Florian Thauvin était l'idole de Mamadou Sangaré

L’immense FloTov.

À 32 ans, Florian Thauvin n’est peut-être plus le jeune ailier qui aimait enrouler dans la lucarne au Vélodrome, mais il sait toujours se distinguer sur un terrain. Ce dimanche soir, à Rennes, le champion du monde 2018 a joué comme s’il avait encore tout à prouver, trimballant le ballon et ses coéquipiers sur ses épaules pendant 93 minutes d’infériorité numérique (0-0). À la sortie, c’est lui qui a embarqué le trophée d’homme du match avant de voir la presse l’interroger sur le possible rêve d’un retour chez les Bleus : « Je ne réserve pas de vacances, mais j’ai une famille quand même… On verra. » …

SF pour SOFOOT.com