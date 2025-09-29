 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Florian Thauvin était l'idole de Mamadou Sangaré
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 10:41

Florian Thauvin était l'idole de Mamadou Sangaré

Florian Thauvin était l'idole de Mamadou Sangaré

L’immense FloTov.

À 32 ans, Florian Thauvin n’est peut-être plus le jeune ailier qui aimait enrouler dans la lucarne au Vélodrome, mais il sait toujours se distinguer sur un terrain. Ce dimanche soir, à Rennes, le champion du monde 2018 a joué comme s’il avait encore tout à prouver, trimballant le ballon et ses coéquipiers sur ses épaules pendant 93 minutes d’infériorité numérique (0-0). À la sortie, c’est lui qui a embarqué le trophée d’homme du match avant de voir la presse l’interroger sur le possible rêve d’un retour chez les Bleus : « Je ne réserve pas de vacances, mais j’ai une famille quand même… On verra. »

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quand Jonathan Gradit revient sur son carton rouge avec Seko Fofana
    Quand Jonathan Gradit revient sur son carton rouge avec Seko Fofana
    information fournie par So Foot 29.09.2025 09:49 

    Sans rancune. Expulsé dès la 53ᵉ seconde de jeu lors de la rencontre entre Rennes et Lens ce dimanche soir, Jonathan Gradit est revenu sur son carton rouge express avec Seko Fofana , qu’il avait taclé pour mettre fin à une contre-attaque rennaise. Dans les couloirs ... Lire la suite

  • Habib Beye a refusé que ses joueurs parlent à la presse après Rennes-Lens
    Habib Beye a refusé que ses joueurs parlent à la presse après Rennes-Lens
    information fournie par So Foot 29.09.2025 09:25 

    Silence radio. Le match entre Rennes et Lens était terminé depuis environ trente minutes quand le service communication du club breton a fait savoir à la presse présente au Roazhon Park que le coach Habib Beye avait « pris la décision qu’aucun joueur ne prendra ... Lire la suite

  • Buteur face à Angers, Labeau-Lascary termine à l'hôpital
    Buteur face à Angers, Labeau-Lascary termine à l'hôpital
    information fournie par So Foot 29.09.2025 09:24 

    L’ascenseur émotionnel. Tout avait bien commencé pour la première titularisation de Rémy Labeau-Lascary depuis 9 mois. D’abord avec un but dès la 26ᵉ minute de jeu face à Angers, un club qu’il avait rallié en prêt de Lens avant que son transfert ne soit invalidé ... Lire la suite

  • En Ligue 1, le 0-0 le plus tardif depuis 70 ans
    En Ligue 1, le 0-0 le plus tardif depuis 70 ans
    information fournie par So Foot 29.09.2025 08:15 

    Deux 0-0 pour le prix d’un. Un triste Metz-Le Havre dans le multiplex du dimanche après-midi, un Rennes-Lens plus animé pour finir la journée, la Ligue 1 aura eu le droit à ses premiers 0-0 de la saison à l’occasion de cette sixième journée. … CG pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank