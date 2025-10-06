Florian Thauvin est de retour en équipe de France
Un retour mérité.
De retour en Ligue 1 au RC Lens, Florian Thauvin enchaine les bonnes performances dans le Nord. Décisif lors du derby face au LOSC (3-0), l’ancien de l’OM renait après ses quelques saisons compliquées , au Mexique puis à l’Udinese. Des performances qui lui ont permis de revenir dans la liste de pré-sélection de Didier Deschamps. Non appelé lors de la liste jeudi dernier, il vient finalement de recevoir une convocation. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
