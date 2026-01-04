Florian Thauvin en remet une couche sur son chambrage avec Charlie Cresswell

Nananananère !

L’image a beaucoup fait parler vendredi soir dans la foulée de la démonstration lensoise à Toulouse : dans la foulée du premier but, inscrit par Wesley Saïd, Florian Thauvin et Adrien Thomasson ont chambré Charlie Cresswell . Au point que le défenseur toulousain a été averti pour avoir réagi et poussé l’international tricolore. « Ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de faire. Je pense que c’est la première fois que je le fais » , s’est confié le champion du monde 2018, invité sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche soir.…

