Florian Thauvin en passe de battre un nouveau record en équipe de France
Mais pour cela il faudra entrer en jeu.
Six ans après sa dernière cape face à Andorre le 11 juin 2019 (3-0), Florian Thauvin pourrait détrôner un record détenu pour l’instant par Vikash Dhorasoo qui avait du attendre 73 matchs entre juin 1999 et septembre 2004 pour retrouver la tunique tricolore. Depuis la dernière sélection de l’actuel attaquant lensois, les Bleus ont disputé 77 rencontres. Si l’ancien marseillais venait à entrer en jeu face à l’Azerbaïdjan ce 10 octobre (20h45) ou l’Islande trois jours plus tard (20h45), Thauvin s’adjugerait ce record.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer