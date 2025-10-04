Florent Mollet rebondit en Suisse
Rebond inattendu pour Mollet.
Sans club depuis la fin de son aventure avec Nantes cet été, Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s’est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison avec une en option comme annoncé par sa nouvelle écurie.…
AC pour SOFOOT.com
