Flick rappelle ses joueurs à l'ordre

Joli aptonyme ce soir.

Malgré la tranquille victoire du Barça à Majorque (3-0), Hansi Flick n’a pas trop aimé le boulot de ses joueurs . Dans sa conférence de presse de veille de match, captée par Marca , l’entraîneur barcelonais estime que ses joueurs se sont relâchés au fur et à mesure du match. Ils menaient 2-0 à la mi-temps, et ont disputé plus d’une période à 11 contre 9, après les expulsions de Manu Mornales puis de Vedat Muriqi. « Je n’ai pas aimé le match, a commenté l’Allemand. Ce sont trois points importants, mais je n’ai pas aimé. Après avoir mené 2-0 et deux cartons rouges, je pense que l’équipe a joué à 50 %, et je n’ai pas aimé. On peut faire mieux. » Certes.…

UL pour SOFOOT.com