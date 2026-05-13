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Fleury Di Nallo, le petit prince de Gerland s’en est allé
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 14:55

Fleury Di Nallo, le petit prince de Gerland s’en est allé

Fleury Di Nallo, le petit prince de Gerland s’en est allé

Moins d’un an après le décès de Bernard Lacombe, une autre légende de l’OL est décédée ce mercredi à l'âge de 83 ans : Fleury Di Nallo. Le meilleur buteur de l’histoire du club est à l’origine des premiers moments marquants des Rhodaniens au niveau national. Malgré une fin de carrière loin des yeux, le Gone restera à jamais l'emblème de Gerland.

La vie de l’Olympique lyonnais a basculé le 17 juin dernier lorsque l’annonce du décès de Bernard Lacombe est tombée. Rien ne serait plus jamais pareil sans la mémoire vivante du club et le fier garant de l’identité de la ville. Fleury Di Nallo a particulièrement souffert quand il a appris que son ancien avant-centre et ami avait arrêté pour toujours de raconter ses anecdotes préférées avec ardeur. Ce mercredi, onze mois quasiment jour pour jour après le premier couperet, le petit prince de Gerland s’est éteint à 83 ans, rejoignant celui qu’il avait pris sous son aile dès leurs premiers ballons échangés. « Il ne s’est jamais remis de la mort de Bernard, ça l’a vraiment très touché, c’était très difficile depuis de le faire sortir de chez lui. C’était un peu comme son fils adoptif. Ces derniers jours, on avait vu son état de santé baisser » , témoigne Robert Valette, ancien défenseur de l’OL en leur compagnie.

Première idole des jeunes

Avant de les côtoyer sur le terrain, ce dernier a d’abord admiré Fleury Di Nallo comme tout jeune Lyonnais. « Tous les gamins de l’époque avaient une seule idole aux débuts des années 60, c’était Fleury. Le jour où j’ai mis le même maillot que lui a été un des plus grands moments de ma vie » , assure celui qui avait les yeux écarquillés devant l’ailier lors de son premier match en tant que ramasseur de balle à Gerland. À l’ombre des arches et à côté d’une piste cyclable ayant disparu au fil du temps, l’enfant d’origine italienne au mètre 67 de la rue Challemel-Lacour, à deux pas du stade, a impressionné par sa précocité, sa robustesse, sa capacité à répondre aux coups adverses et, surtout, sa précision face au but. Avec 222 réalisations en 489 matchs, sans s’occuper des penaltys et en tirant exclusivement dans la surface, il est toujours le meilleur buteur de l’histoire du club rhodanien – neuvième à l’échelle nationale – et devrait conserver ce record encore de longues années.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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