Fleetwood-Arsenal interrompu à cause d'un drone

Scène cocasse à Highbury. Non, non, nous ne sommes pas bloqués en 2004, puisqu’il s’agit simplement du nom du stade de Fleetwood Town, qui vient héroïquement de sortir Arsenal en huitièmes de finale de League Cup (c’est d’ailleurs la première fois qu’un champion d’Angleterre en titre perd contre une D4 dans cette compétition).

Avant l’ivresse, le tout début de rencontre a largement été perturbé par un long arrêt de jeu… provoqué à cause d’un drone qui survolait le stade , et donc pouvait représenter un sérieux danger tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Conformément au règlement anglais, la rencontre a été arrêtée plusieurs minutes, le temps que le drone s’éloigne du stade.…

TJ pour SOFOOT.com