Flavien Tait quitte son amour de jeunesse
Fin du retour aux sources pour Flavien Tait.
Ce lundi soir, le Rodez Aveyron Football a publié un communiqué déclarant que sa collaboration avec le milieu de terrain prenait fin d’un commun accord. « Cette décision fait suite à des échanges entre le joueur et le club, portant notamment sur le projet sportif », informe l’écurie ruthénoise, actuellement 12 e de Ligue 2, qui souhaite « le meilleur pour la suite » à son ex qui restera « très apprécié par l’ensemble du vestiaire ». …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
