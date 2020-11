Finance responsable : quels placements pour donner du sens à mon épargne ?

(Crédits photo : Flickr - Brennan Clark )

La thématique de la finance responsable qui séduit à la fois les investisseurs institutionnels et particuliers gagne du terrain en France. Elle permet à la fois de donner du sens à son épargne et, bien souvent, de doper la performance de ses placements. Mais comment placer son argent dans une optique de finance responsable ? Quels supports existent ? Sont-ils compatibles avec tous les objectifs d'investissement et horizon de placement ?

Découvrez dans cet article trois moyens d'opter pour la finance responsable, à adapter à vos projets.

Les livrets épargne

D'abord, il est possible pour l'épargne de court terme destinée à financer des projets court-termes d'opter pour les placements à capital garantis que sont les livrets bancaires. Deux types de livret épargne dans la mouvance de la finance responsable existent : l'épargne de partage et l'investissement solidaire. L'épargne de partage, consiste à céder une partie ou la totalité des intérêts de son livret épargne à un organisme (association, fondation, etc.) engagé dans des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

L'investissement solidaire consiste lui à investir les sommes dans une entreprise solidaire. Le livret épargne peut alors afficher un label de la finance responsable comme le label finansol (lié aux placements d'épargne solidaire et au financement des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale) ou bien le label Greenfin (financement de la transition écologique et l'économie verte) par exemple.

Toutes les banques ne proposent pas de tels livrets épargne, qu'il s'agisse de l'épargne de partage ou de l'investissement solidaire. Notez cependant que les banques mutualistes en ont fait une spécialité.

Les fonds labellisés ISR

Autre solution, pour investir à plus long terme et bénéficier de rendements accrus, l'investissement dans des fonds labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce label, dont le cahier des charges a été revu en octobre 2020, vise à identifier les fonds actions, les mandats, et les fonds immobilier qui prennent en compte les critères extra-financiers que sont les critères « ESG » (pour Environnement, Social, Gouvernance) dans la composition du fonds. Destiné à promouvoir la finance responsable auprès des investisseurs particuliers, ce label garantit donc que le placement labellisé respecte bien les critères ESG. En plus de soutenir des entreprises dont vous adhérez avec les valeurs, vous pourrez aussi bénéficier de rendement avantageux, plusieurs études ayant démontré la surperformance des investissements ISR sur leurs indices de référence.

Il est possible de souscrire à ce type de fonds depuis un compte-titres, un PEA ou les supports en unités de compte (UC) d'un contrat d'assurance-vie. D'ailleurs, depuis 2020, les assureurs sont tenus de proposer au moins une unité de compte labellisée ISR dans leur contrat et, en 2022, seront également obligatoire au sein de chaque contrat une UC solidaire et une UC verte.

Attention, si les rendements peuvent être véritablement attractifs, ce type de placement présente un risque de perte en capital.

L'investissement en direct dans des entreprises

Enfin, il est possible aussi de financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou bien des sociétés ayant un impact social, sociétal ou environnemental. Plusieurs options s'offrent à vous : vous pouvez en effet choisir d'investir dans ce type d'entreprise en montant au capital et en détenant des actions, soit en direct, soit via une plateforme de financement participatif permettant l'equity-based crowdfunding. Vous pouvez aussi choisir de prêter des sous contre rémunération à cette société pour financer son développement, en ayant recours là encore à une plateforme de financement participatif, spécialisée cette fois-ci dans le crowdlending.

Attention, là aussi, il existe un risque de perte en capital. Dans le premier cas, vous pourriez revendre vos parts moins chers que vous ne les avez acquises, voire ne pas les revendre du tout en cas de faillite de la société. Dans le second cas, vous pourriez, en cas de défaut de la société ou bien de la plateforme de financement participatif, ne jamais récupérer les sous prêtés. En tous les cas, nous vous recommandons de ne pas consacrer une part trop importante de votre patrimoine à ce type d'investissement et de bien diversifier vos placements en investissant dans plusieurs entreprises depuis des plateformes de financement participatif différentes.